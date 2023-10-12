فؤاد عبدالواحد يبدع غناءً وطرباً في «أمسية العالية»

الخميس Al wanees

في ليلة طربيّة مليئة بالفن والشعر، أبدع الفنان فؤاد عبدالواحد في نقل كلمات الشاعرة «العالية» الى أحضان الطرب الأصيل، في الأمسية الشعرية الغنائية «أمسية العالية - شموخ العقلا»، حيث أطرب بصوته واحساسه وأدائه جميع الحضور من الجمهور بمسرح أبوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وقدم مجموعة من الأغنيات من كلمات الشاعرة المحتفل بها، من بينها الأغنيات التي قدمها بصوته وهم «الزمن» و«امضي» من ألحان ياسر بوعلي، وأغنية «عصا موسى» من ألحان «سهم». وشارك في ليلة «العالية - شموخ العقلا» الى جانب فؤاد عبدالواحد كل من الفنانة أصالة، والفنان راشد الفارس والفنان عايض، والفنان ناصر نايف، حيث أعرب عن سعادته بالوقوف على مسرح أبوبكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية محتفلاً ومشاركاً بالليلة الاستثنائية، وقال: «تستحق الشاعرة القديرة شموخ العقلا «العالية» هذه الأمسية الثقافية الشعرية والفنية، وهي من الليالي المميزة خاصة أنها ترافقت ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي في الرياض»، شاكراً دعوة وزارة الثقافة في السعودية والشركة المنظمة للحدث «بنش مارك» على حسن التنظيم والاستقبال.

ومن جهة أخرى، يضع فؤاد عبدالواحد اللمسات الأخيرة على أغنيات ألبومه الجديد الذي سيرى النور، قريباً خلال هذا الشهر أكتوبر، والذي يتعاون به مع مجموعة كبيرة من الشعراء ومع ألحان الملحن «عزوف».

