عودة مسلسل «The crown» نوفمبر المقبل

الخميس Al wanees

أعلنت «نتفليكس» رسميًا عن موعد عرض الموسم السادس و(الأخير) من مسلسل The Crown والذي سينقسم إلى جزءين. أكدت «نتفليكس»، أن الجزء 1 سيصدر يوم الخميس 16 من نوفمبر، ثم بعد شهر واحد تقريبا يوم الخميس في 14 ديسمبر يتم عرض الحلقات المتبقية من العمل. المقطع الدعائي الجديد يظهر تصوير إيميلدا ستونتون للملكة الراحلة إليزابيث الثانية وهي تمشي عبر ممرات متعددة في قصر باكنغهام قبل أن تستعد للوقوف على شرفة المبنى الشهيرة لتحية الحشود.

الموسم الأخير من مسلسل The Crown سيغطي الفترة الزمنية بين عامي 1997 و2005، وسيُعرفنا الجزء الأول على العلاقة بين الأميرة ديانا و دودي الفايد قبل أن تؤدي رحلة السيارة المصيرية إلى عواقب وخيمة. الجزء الثاني سيعطينا فكرة كيف أن الأمير وليام (إد ماكفي) وهو يحاول الاندماج مرة أخرى في الحياة في كلية إيتون بعد وفاة والدته المروعة. ستنظر الحلقات الأخيرة للموسم أيضا في كيفية تنقل النظام الملكي في وجهات نظر الجمهور المتغيرة حوله في أعقاب وفاة ديانا، واحتفالات اليوبيل الذهبي للملكة، وعلاقة ويليام المزدهرة مع زوجة المستقبل كيت (ميج بيلامي)، وزواج تشارلز (دومينيك ويست) من كاميلا (أوليفيا ويليامز).

انضم إلى الممثلين المذكورين أعلاه في قائمة النجوم في مسلسل التاج : جوناثان برايس في دور الأمير فيليب، وليزلي مانفيل في دور الأميرة مارغريت، وكلوديا هاريسون في دور الأميرة آن، وبيرتي كارفيل في دور توني بلير، وسليم داو في دور الراحل محمد الفايد، ولوثر فورد في دور الأمير هاري.

