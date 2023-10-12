ختام فعاليات مهرجان البحرين السينمائي 2023

الخميس Al wanees

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023، والذي أقيم تحت رعاية وزير الإعلام الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، تحت شعار «الاحتفاء بفن صناعة الأفلام»، على مدى خمسة أيام بتنظيم من نادي البحرين للسينما وبرعاية هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث اشتمل على عدد من عروض الأفلام والورش النوعية المتخصصة في السينما.

وخلال الحفل الختامي الذي أقيم في سينما مجمع السيف التجاري تم الإعلان عن جوائز المهرجان الرئيسية، والتي تنافس عليها 117 فيلماً عربياً قصيراً من أصل 476 فيلما تقدمت للمشاركة في المسابقة، بحضور الفنانة المصرية بشرى والممثل الكويتي خالد البريكي والفنان الأردني منذر رياحنة والفنان الكويتي عبدالله الطراروة.

وفي بداية حفل الختام؛ أشاد المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي، عمار زينل، بمبادرة وزير الإعلام لرعاية المهرجان وإيمانه بشغف الشباب في مجال صناعة الأفلام السينمائية القصيرة، مشيرا إلى أن المهرجان بهذه الدورة جاء لخلق ثقافة سينمائية مغايرة وعميقة تعبر عنّا جميعاً وتعكس هويتنا.

واختتم زينل كلمته بالإعلان عن استمرار مهرجان البحرين السينمائي بنسخته الرابعة في السنة القادمة. من جانبها؛ أعربت الفنانة المصرية، بشرى، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان البحرين السينمائي بدورته الثالثة، مشيدة بدعم وزارة الإعلام وجهود مؤسسات مملكة البحرين في دعم الحراك السينمائي.

بعد ذلك كرم أسامة آل سيف، رئيس المهرجان، الجهات الداعمة ومقدمي الورش والندوات ولجان الاختيار والتحكيم.

وتنافس على جوائز المهرجان 117 فيلماً قصيراً من مختلف الدول العربية، حيث حصل فيلم «سبات» للمخرج حسام حمو من الجمهورية العربية السورية على جائزة لجنة الأفلام الروائية العربية، كما منحت اللجنة شهادة تقدير للمخرج علي سعيد من المملكة العربية السعودية لفيلم «رقم هاتف قديم»، كأفضل فيلم للغته الشعرية التي احتواها والتمثيل المتميز والإدارة الفنية التي تميزت بالعمق والثراء. أما في فئة الأفلام الوثائقية فقد ذهبت الجائزة للفيلم اللبناني «الطيور غادرت بيروت» للمخرج خليل درايفس زعرور، كما منحت اللجنة شهادة تقدير للفيلم المغربي «بيت الشعر» للمخرجة مليكة ماء العينين وذلك للعمل الوثائقي المتكامل على النهج الكلاسيكي وجودة المونتاج.

فيما ذهبت جائزة فئة أفلام التحريك لفيلم «حديقة الحيوان» للمخرج طارق الريماوي من المملكة الاردنية الهاشمية، كما منحت اللجنة شهادة تقديرية للمخرج مهدي مقراني من الجزائر لفيلم «زينة حكايتنا» كأفضل نص، وفيلم (sketch) كأفضل جرافيك للمخرج عدي عبدالكاظم من العراق. وحول فئة الأفلام البحرينية فاز بالجائزة فيلم «جباتي بحريني» من اخراج أحمد أكبر، كما منحت اللجنة شهادة تقدير للمخرج محمود الشيخ لاحترافيته العالية في التعامل مع مفردات وحرفيات فيلم «انفصال»، ولمدير التصوير وليد تياهي للغة البصرية في فيلم «صوت الخيل».

