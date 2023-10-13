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احتضنت جمعية الفنانين الكويتيين بالمرقاب أمسية بعنوان «حديث الوفاء» عن الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر والشاعر الغنائي القدير يوسف ناصر ومسيرتهم في تاريخ الأغنية الكويتية الأصيلة وذلك في قاعة الفنان «شادي الخليج» وقد شارك في الأمسية التي أدارها نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية الفنانين الكويتيين الملحن القدير أنور عبدالله، كل من الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والباحث في التراث الكويتي الدكتور يوسف عبدالوهاب السريع، والشاعر بندر المطيري، والفنانة هناء العشماوي. في البداية تطرق د. يوسف السريع الى سيرة الراحلين مؤكداً أنهما من الأعلام الكويتية الحقيقية، ووصف عبدالكريم عبدالقادر بأنه رمز من رموز الأغنية الكويتية ومرجع لألوان الغناء العربي، في حين أشار إلى أن الشاعر يوسف ناصر من الشعراء المميزين جداً، حيث اعتاد على نسج كلماته بأسلوب السهل الممتنع، رغم أنه كان يهوى التلحين والموسيقى في بداياته.

وذكر السريع أن «ليالي الأمان» من القصائد التي غناها عبدالكريم عبدالقادر ليوسف ناصر، وكانت من ألحان عبدالرحمن البعيجان، حيث نالت شهرة واسعة في حينها.

وقال ايضا: «لا فنان في الكويت إلا وكان للشاعر يوسف ناصر بصمة في أغانيه، حيث تعاون مع نخبة من المطربين والملحنين، منهم إبراهيم الصولة وحسين جاسم وخليفة بدر وراشد سلطان وعباس البدري، وغيرهم الكثير».

كما اثنى السريع على مشوار عبدالقادر، مؤكداً أنه يمتلك كاريزما خاصة به، قائلا: «فهناك أشخاص يدخلون القلب بحضورهم وتأثيرهم، وهذا ما تجلّى بـ (الصوت الجريح) في كل أغانيه، حيث إنه أثّر بي على الصعيد الشخصي، فكنت أستمع لأغانيه الطويلة، من دون مللٍ، فضلاً عن أعماله الوطنية والرياضية، ولا سيما أغنية (توكّل يالأزرق على الله) والتي أشعلت الحماسة في نفوس الجماهير خلال تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم».

اما الفنانة القديرة هناء عشماوي فقالت: «إن الشاعر يوسف ناصر والفنان عبدالكريم عبدالقادر من الأصدقاء الأعزاء الذين رافقتهم طوال عمري، إذ كنت أتواجد في أغلب التسجيلات التي قاما بتسجيلها في الإذاعة، شعراً أو غناءً.. هذا الثنائي الذي أسعدنا لعقود من الزمن لم يمت، بل لا يزال يعيش معنا، من خلال الكلمات والألحان التي قدمها، وسيبقى خالداً إلى الأبد».

كما شارك في الامسية الملحن أنور عبدالله الذي قال: «إن عبدالكريم عبدالقادر غنى 28 أغنية من كلمات يوسف ناصر، عدا الأغاني الخاصة والأوبريتات، مثل أغنية (طيف الأحبة) من ألحان أحمد باقر، وأغنية (بو عيون فتانة) أغنية (إش حدا ما بدالك)، وهذه الأغاني تم تسجيلها في الفترة بين 1968 و1969، واستمر التعاون بينهما لسنوات طوال، فكانت (الوجه الصبوحي) و(يكفي خلاص) آخر الأعمال التي جمعت بينهما».

اما الشاعر بندر المطيري فقد شارك قائلاً: «إن عبدالكريم عبدالقادر ويوسف ناصر هما وجهان لعملة واحدة في إثراء الحركة الفنية والثقافية في الكويت، فكلاهما يكمل بعضهما، «وهذا ما شهدناه منذ بداية مسيرتهما التي امتدت لأكثر من 50 عاماً، خصوصاً وأن بدايتهما في ساحات الغناء كانت متقاربة في منتصف الستينات من القرن الماضي، كما جمعت بينهما أعمال خالدة لا تزال محفورة في الذاكرة».

واضاف ايضا: «إن عبدالكريم يمتاز بحس فني كبير وهو ذكي جداً في اختياراته. ففي كل محطة من محطاته الفنية شكلّ فريق مميز ومهم، حيث شهدت محطته الأولى في الستينيات تعاون جميل مع الشاعر ناصر والملحن البعيجان، وفي المحطة الثانية خلال منتصف السبعينيات، التقى بالموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس والشاعر القدير بدر بورسلي إلى جانب الشاعر القدير عبداللطيف البناي، وقدموا العديد من الأعمال الخالدة أما المحطة الثالثة في أوائل الثمانينيات فقد تعاون مع الملحنين راشد الخضر وأنور عبدالله وسليمان الملا، وكان يتقبل الفكر الجديد والتعاون مع المبدعين الشباب».

