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بعد الحضور الجماهيري اللافت الذي حظى به العرض المسرحي «المحترمين» تقرر تمديد العرض ليومي امس (الخميس) واليوم الجمعة، على خشبة مسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف.

وأعرب فريق العمل عن سعادتهم بتمديد العرض في الدوحة، ما يعكس حضورها الكبير في أوساط الجمهور من مختلف الأذواق، لكونها تلامس اهتماماتهم، لما تحمله من قيمة ورسالة، يتم تجسيدها في قوالب كوميدية بسيطة، يمتزج فيها الضحك والفكاهة بالمعنى والقيمة.

وقال الفنان خالد المظفر: إن العمل يضفي حالة من البهجة على الجمهور، عبر نص كوميدي، يحمل رسالة هادفة، يلمسها حضور العرض المسرحي. وأعرب عن سعادته بتمديد العرض المسرحي في الدوحة. مثمناً الاحتفاء الكبير بالعروض من جانب الجمهور القطري، ما يعني تذوقه للفن عموماً، والعروض المسرحية خصوصاً.

بدوره، وصف الفنان إبراهيم الشيخلي، الجمهور القطري بأنه من أكثر الجماهير العربية والخليجية حباً للفن، وإقبالاً على العروض المسرحية، وهو ما لمسه في الاقبال الكبير على العروض. وقال: إن عرض «المحترمين» في الدوحة، يعتبر من أكثر العروض المسرحية التي شهدت إقبالاً منذ تقديم العرض المسرحي في مدن خليجية أخرى.

وبدوره، وصف عبد العزيز صفر، مؤلف ومخرج المسرحية، الإقبال على العرض بأنه لم يكن متوقعًا. مرجعاً تمديد العروض إلى الاستجابة لمقترحات الجمهور، ما جعل فريق العرض يوفق أعماله، ليكون في الدوحة، ليتم العرض يومي أمس (الخميس) واليوم الجمعة. وقال: إن هذا التمديد يشعرنا بمسؤولية أكبر، لمواصلة النجاح، وتحقيق الانجاز المطلوب الذي يرضي الجمهور.

والمسرحية، بطولة مجموعة من نجوم المسرح الكويتي، وتعتبر شركة تذكار للإنتاج الفني الراعي الرئيسي للعروض، والتي تدور في إطار كوميدي مشوق يميل إلى الواقعية حيث مزج النص بين الأسلوب الواقعي والأسلوب «الفانتازي»، فضلاً عن كونها تقدم أهدافًا سامية ومضامين اجتماعية مفيدة وقيمة.

والمسرحية من تأليف وإخراج عبد العزيز صفر، بطولة كل من الفنانين: خالد المظفر، محمد الدوسري، إيمان فيصل، زينب بهمن، أحمد المظفر، إبراهيم الشيخلي، مهدي دشتي، سلمان كايد، هيا السعيد.

