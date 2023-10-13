إضاءات

في ليلة ممزوجة بالفنون الأوروبية والبريطانية قدمت مجموعة الأحمدي الموسيقية أمسية كلاسيكية على مسرح مركز اليرموك الثقافي ضمن الموسم الثقافي الـ28 لدار الآثار الإسلامية. وباستخدام الكمان والبيانو عزفت الفرقة بقيادة المايسترو ريتشارد بوشمان بمشاركة مجموعة من العازفين الأطفال موسيقى الحجرة وعبرت عن إحساس وصل مسامع الجمهور وأخذهم إلى أعماق حضارات وثقافات. تعتبر مجموعة الأحمدي الموسيقية واحدة من أقدم الفرق الموسيقية في الكويت إذ تأسست عام 1950 برعاية من شركة نفط الكويتية ثم أصبحت فرقة مستقلة تقدم عروضاً بهدف تعريف المجتمع بثقافات وفنون الشعوب الأخرى.

