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تواصل الفنانة هنا شيحه تصوير مشاهدها في حكاية تحمل اسم «ما تيجي نشوف» يشاركها البطولة ، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيري. حكاية ماتيجي نشوف هي الحكاية الثانية في مسلسل «55 مشكلة حب» مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطي برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين. يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة في الدراما مسلسل «راجعين يا هوى» الذي تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش.