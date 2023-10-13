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شاركت الفنانة التونسية درة جمهورها بصور جديدة لها أثناء تواجدها بفرنسا لحضور أسبوع الموضة بباريس، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير «إنستغرام». وظهرت درة في الصور بعده إطلالات حيث اعتمدت فستانًا باللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وهي «كعكة مرتفعة»، ونسقت مع الفستان حقيبة يد كلاتش من الجلد الأسود. بينما جاءت إطلالتها الثانية انيقة تتماشى مع أجواء السهر.. حيث ارتدت جمب سوت سواريه باللون الذهبي ونسقت معه معطفاً باللون البيج.. ونسقت معه حقيبة باللون البنى. الجدير بالذكر أن درة حصلت على جائزة التميز والإبداع عن دورها بمسلسل «الأجهر» الذي خاضت به السباق الرمضاني بمشاركة الفنان عمرو سعد ونخبة من النجوم.