دوليه

تبحث فرنسا عن تأهل مبكر إلى نهائيات كأس أوروبا 2024، عندما تحل اليوم ضيفة على هولندا العنيدة، باحثة عن تكرار نتيجتها الساحقة ذهاباً عندما فازت برباعية نظيفة. وحققت وصيفة بطل العالم بداية رائعة في التصفيات، بالعلامة الكاملة في خمس مباريات حيث سجلت خمسة انتصارات متتالية، وهزت الشباك خلالها 11 مرّة دون أن تستقبل أي هدف.

وستضمن فرنسا احدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الثانية، بحال فوزها، أو تعادلها مع خسارة اليونان على أرض إيرلندا. ويتأهل الى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة الى ألمانيا المضيفة وثلاثة منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.

وتملك كل من اليونان وهولندا تسع نقاط، علماً ان الأخيرة لعبت مباراة أقل، فيما ستفقد إيرلندا (3 نقاط) أمل الحلول في أول مركزين، بحال خسارتها، أو تعادلها مع فوز هولندا. ولا يمكن لجبل طارق متذيل الترتيب دون أي نقطة الحلول في أول مركزين.

في المقابل، تعاني هولندا التي حققت ثلاثة انتصارات متتالية بعد خسارتها الافتتاحية المذلة أمام فرنسا، من غياب لاعبيها سفن بوتمان، ماتيس دي ليخت، فرنكي دي يونغ، ممفيس ديباي وكودي خاكبو. وقبل أقل من شهرين على سحب القرعة في 2 ديسمبر في هامبورغ، ستكون باكورة بطاقات التأهل برسم المرشحين في هذه النافذة الدولية، على غرار فرنسا، البرتغال، اسكتلندا، بلجيكا والنمسا.لكن يتعيّن الانتظار حتى انتهاء مباريات الملحق في 26 مارس، لمعرفة هوية المنتخبات الـ24 التي ستشارك في نهائيات ألمانيا. وفي المجموعة ذاتها، تأمل اليونان في مواصلة صحوتها بتحقيق الفوز الرابع في التصفيات والثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين، عندما تحل ضيفة على إيرلندا. وتمني اليونان النفس في تعزيز حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية وفض شراكة المركز الثاني مع هولندا في حال تعثر الاخيرة امام فرنسا. وتلتقي اليونان مع ضيفتها هولندا الاثنين المقبل في قمة حاسمة على وصافة المجموعة.

وتشهد المجموعة السادسة مواجهة طاحنة على بطاقة التأهل الأولى بين بلجيكا ومضيفتها النمسا صاحبتي المركزين الأول والثاني بـ13 نقطة. وكانت مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل 1-1. وسيتأهل الفائز تلقائياً إلى النهائيات. وتعول بلجيكا على قائدها مهاجم روما روميلو لوكاكو الذي استعاد هوايته التهديفية في الآونة الاخيرة، بينها ثنائية في الفوز الكبير على كالياري 4-1 في الدوري الإيطالي. وترغب بلجيكا في حسم تأهلها قبل استضافتها السويد الثالثة (6 نقاط) الإثنين المقبل الذي يشهد خوض النمسا التي يغيب عن صفوفها قطب دفاع ريال مدريد الاسباني دافيد الابا بسبب الاصابة، مباراة سهلة امام مضيفتها أذربيجان. وتبدو البرتغال، بطلة 2016، مرشحة فوق العادة لمواصلة علامتها الكاملة في التصفيات وتحقيق الفوز السابع تواليا عندما تستضيف مطاردتها المباشرة سلوفاكيا (13 نقطة). وتسعى البرتغال، الوحيدة مع فرنسا واسكتلندا حققت العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، الى استغلال عاملي الارض والجمهور لحجز بطاقتها الى النهائيات، علما أن التعادل يكفيها في حال خسارة لوكسمبورغ الثالثة (10 نقاط) أمام أيسلندا الحامسة (6). وتملك البرتغال الاسلحة اللازمة لحسم مواجهة اليوم في مقدمتها قائدها العائد من الايقاف مهاجم النصر السعودي المخضرم كريستيانو رونالدو ولاعب وسط برشلونة الاسباني المعار من غريمه أتلتيكو مدريد جواو فيليكس ومهاجم ليفربول الانكليزي ديوغو جوتا وجناح مانشستر سيتي الانكليزي برناردو سيلفا وقائد يونايتد برونو فرنانديش. وقال مدربها الاسباني روبرتو مارتينيس «بوسعنا التأهل في المباراة المقبلة. الفوز على سلوفاكيا يعني التأهل». واستدعى مارتينيس للمرة الاولى لاعس الوسط المهاجم الواعد لبنفيكا جواو نيفيش للمرة الاولى.

وكانت البرتغال ضربت بقوة في الجولة السادسة عندما أكرمت وفادة ضيفتها لوكسمبورغ بتسعة أهداف نظيفة في غياب قائدها الموقوف رونالدو، بينها ثنائية لكل من جوتا ومهاجم باريس سان جرمان غونسالو راموش ومدافع سبورتينغ غونسالو إيناسيو.

