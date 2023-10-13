دوليه

نفى المدرب الإيطالي السابق أنتونيو كونتي أول من أمس «الإشاعة المُلِحَّة» على أنه المدرب المقبل لفريق نابولي بطل الدوري الإيطالي خلفا للفرنسي رودي غارسيا المهدد بالإقالة.

وكتب كونتي (54 عاما) عبر حسابه على «إنستغرام» دون أن يذكر نابولي صراحة: «أسمع شائعات ملحة عن الانتقالات تربطني بأندية مهمة، لكنني أكرر أنه في الوقت الحالي ليست هناك سوى الرغبة من جانبي لمواصلة الانتظار والاستمتاع بوقتي مع عائلتي».

ولا يرتبط المدرب السابق لمنتخب إيطاليا السابق (2014-2016)، وفرق يوفنتوس (2011-2014)، وتشلسي الانكليزي (2016-2018)، وإنتر (2019-2021)، بأي ناد منذ إقالته من قبل توتنهام الإنكليزي في مارس 2023.

وحسب الصحافة الإيطالية، فإن لاعب وسط يوفنتوس السابق يعتبر أولوية بالنسبة لرئيس ومالك النادي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس لخلافة غارسيا الذي استلم مهامه في يوليو الماضي وبات مصيره على المحك عقب الخسارة أمام فيورنتينا 1-3 الاحد في المرحلة الثامنة من الدوري.

ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري برصيد 14 نقطة بفارق سبع نقاط خلف ميلان المتصدر في أسوأ بداية موسم للنادي منذ 2016-2017 (جمع وقتها أيضًا 14 نقطة)، تحت قيادة ماوريتسيو ساري.

واعترف دي لورينتيس الثلاثاء بأنه يتساءل حول مستقبل غارسيا، وقال خلال ندوة في إحدى جامعات روما «معه، أواجه وقتًا سيئًا. أنا رجل أعمال، ومن واجبي أن أهتم بعملي. سأتخذ القرارات الصحيحة عندما يحين الوقت. يجب دائمًا أخذ الوقت الكافي للتفكير. أي قرار متسرع هو أمر سيء».

ووفق الصحافة الرياضية الإيطالية، فإن المباريات الثلاث المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل غارسيا، على أن يكون كونتي والكرواتي إيغور تودور (من دون ناد منذ رحيله عن مرسيليا الفرنسي) أبرز المرشحين لخلافته في حال قرر دي لورينتيس التخلي عن خدماته.

