دوليه

خرج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، عن صمته فيما يخص وضعه مؤخرا مع فريقه، وكونه لاعبا بديلا على دكة البدلاء، معلنا رغبته في اللعب وأنه جاهز بدنيا للمشاركة.

وقال مودريتش، خلال تصريحات صحفية خلال تواجده بمعسكر بلاده كرواتيا: «بالتأكيد أعيش وضعا جديدا في ريال مدريد بالنسبة لي، حيث لا ألعب بنفس القدر كما كان في الماضي، والقدر الذي أريده». وأضاف: «أريد دائما اللعب، وليس الحصول على فترات راحة أو إجازات، فقط أريد أن ألعب». وتابع مودريتش: «لا أريد أن أكون خارج الملعب، فقط أود أن ألعب، وإذا لزم الأمر كل 3 أيام، لأنني أشعر أنني بحالة بدنية جيدة». وأتم: «كل ما يحدث حاليا هو عملية طبيعية، أنا ببساطة أتقبل الأمر، ويجب أن أستعد نفسيا لهذا الموقف، وأتقبله وأمضي قدما».

من جانب آخر قالت صحيفة وسائل اعلام إسبانية إن مستقبل مودريتش مع ريال أصبح غامضاً.

وذكرت التقارير أن الدولي الكرواتي يلعب دوراً ثانوياً مع «الملكي» خلال الموسم الحالي، ما يفتح الباب أمام رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابعت: «اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2018 يواجه صعوبات في المنافسة على مقعد في التشكيلة الأساسية للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل المنافسة القوية مع لاعبي الوسط داخل الفريق المتخم بالنجوم». وأشارت إلى أن عدد من أندية الدوري الأميركي وكذلك في الدوري السعودي تتربص باللاعب البالغ من العمر 38 عاماً، وقد تحدث تطورات برحيله عن سانتياغو برنابيو في يناير المقبل.

