دوليه

تتنافس منتخبات الأردن وإيران والعراق وقطر للظفر بلقب النسخة الثانية من البطولة الدولية الرباعية التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم على استاد عمان الدولي، يومي 13 و17 أكتوبر الحالي.

وتدخل البطولة في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل ونهائيات كأس آسيا في قطر مطلع 2024.

وتفتتح البطولة اليوم بمواجهة قطر مع العراق، يليها مواجهة الأردن مع إيران، على ان يتأهل الفائزان للمباراة النهائية الثلاثاء، ويسبقها مباراة الخاسرين لتحديد المركز الثالث. وتترقب الجماهير الأردنية ظهور النجم موسى التعمري في صفوف «النشامى» بعد تألقه في الملاعب الفرنسية بتسجيله 5 أهداف لفريقه مونبيليه (بينها ثنائية في المباراة الأخيرة ضد كليرمون فيران التي توقفت في ثوانيها الأخيرة)، وضعته في المركز الثاني بفارق هدفين عن متصدر اللائحة نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي.

وتعتبر البطولة الودية اختباراً جديداً لمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا الذي يتطلع لتحقيق فوزه الأول بعد خسارتين أمام النروج 0-6 واذربيجان 1-2.

وإضافة للتعمري يعتمد عموتا على تسعة لاعبين محترفين آخرين وهم: حارس المرمى يزيد ابو ليلى (الجبلين السعودي)، هادي الحوراني (الفتح الرباطي المغربي)، ابراهيم سعادة (الخور القطري)، نور الروابدة (سيلانغور الماليزي)، احمد العرسان (كاظمة الكويتي)، محمد ابو زريق (الترجي التونسي)، محمد ابو حشيش (العهد اللبناني)، علي علوان (الشمال القطري) ويزن النعيمات (الأهلي القطري). كما تضم لائحة المحليين احسان حداد، مهند خيرالله، يوسف ابو جلبوش، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، أمين الشناينة (الفيصلي)، فراس شلباية، أنس العوضات، صالح راتب، دانيال عفانة، مهند ابو طه (الوحدات)، عبدالله نصيب، محمود مرضي، رجائي عايد، مصطفى عيد وسعد الروسان (الحسين إربد)، وحارسي المرمى مالك شلبية (الرمثا) وأحمد الجعيدي (شباب الأردن). وكان منتخب الأردن توج بلقب النسخة الأولى من البطولة والتي أقيمت العام الماضي بمشاركة منتخبات العراق وسورية وسلطنة عُمان، بعد فوزه على الأخير 1-0 في المباراة النهائية.

ويشارك منتخب الأردن في تصفيات كأس العالم من الدور الثاني الذي ينطلق الشهر المقبل، في مجموعة سابعة تضمّ السعودية وطاجيكستان إلى جانب كمبوديا أو باكستان، بينما تلعب إيران في المجموعة الخامسة التي تضم اوزبكستان وتركمانستان الى جانب هونغ كونغ أو بوتان. أما قطر فتلعب بالمجموعة الأولى التي تضم الهند والكويت الى جانب افغانستان أو منغوليا، ويلعب العراق في المجموعة السادسة التي تضم فيتنام والفيلبين الى جانب اندونيسيا أو بروناي.

وأوقعت قرعة النهائيات الآسيوية الأردن في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وايران في المجموعة الثالثة الى جانب الإمارات وهونغ كونغ وفلسطين، فيما أوقعت القرعة منتخب قطر في المجموعة الأولى الى جانب الصين وطاجيكستان ولبنان، والعراق في المجموعة الرابعة الى جانب اليابان واندونيسيا وفيتنام. وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أعلن عن طرح تذاكر البطولة أمام الجماهير الأردنية مجاناً، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.

