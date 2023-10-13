دوليه

انتزع منتخب السعودية بطاقة التأهل للنهائيات بعد فوزه على إندونيسيا 3-2 أول من أمس على الصالة الخضراء في الدمام، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، في تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند. وسجل فارس المالح (15) ومعاذ عسيري (16) ونواف مبارك (18) أهداف السعودية، في حين أحرز ارديان شاه (24) وفيرمان أدريانشاه (33) هدفي إندونيسيا. وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز أفغانستان على مكاو 18-2 على نفس الصالة. وسجل سيد حسين موسوي (4 و4 و10 و19 و22) ومهدي نوروزي (8) وعبد الغفار صديقي (11) وحسين حسن زاده (17) وفرزاد محمودي (20 و27) وأكبر كاظمي (23 و26 و27 و35) ومهران غلامي (29 و39) ورضا حسين بور (34) وحسن علي جعفري (34) أهداف أفغانستان، في حين أحرز فونغ تشي وا (14 من ركلة جزاء و35) هدفي ماكاو. وتصدرت أفغانستان ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للسعودية، و4 لإندونيسيا، في حين بقي رصيد ماكاو خالياً من النقاط، حيث حصلت أفغانستان والسعودية على بطاقتي التأهل للنهائيات.

