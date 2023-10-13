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خاض المنتخب الأولمبي أمس تدريبه الأول على ملاعب الجامعة في الدوحة بعد وصوله هناك استعداداً لمواجهة نظيره القطري بعد غد الأحد ضمن استعداداتهما لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر أبريل المقبل.

وتدرب الأزرق الأولمبي في الأيام الثلاثة الماضية على الملعب الفرعي لستاد جابر، تحت قيادة مدربه البرتغالي ايميليو بيكسي الذي استدعي 23 لاعباً للقائمة، هم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، عثمان الدوسري، حسن علي، عبدالعزيز البحر، عبدالرحمن الديحاني، فيصل الشطي، يوسف الحقان، خالد الفضلي، بندر السلامة، جاسم شموه، بدر المطيري، محمد الراشد، مساعد الشايع، إبراهيم كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالعزيز أسعد، طلال الحجرف، فهد الفضلي، حمد الطويل، وعبدالرحمن العنزي. وتأهل الأزرق إلى النهائيات بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة بعد فوزه على مكاو وتيمور الشرقية وتعادله مع العراق. في المقابل، استدعى البرتغالي أليدو فالي مدرب منتخب قطر الأولمبي 32 لاعباً للقائمة التي ستواجه الأزرق، هم: أمير حسن، وسامي مازن، وعلي نادي، ويوسف عبدالله، في حراسة المرمى، وسيف الدين حسن، وشلبان عبدالله، وعبدالله يوسف، وعبدالرحمن راشد، وعبدالله السليطي، وعبدالله العلي، وأسامة الطيري، وعبدالله اليزيدي، وأنس عبدالسلام، وعلي المري، ومحمد الإسحاق، ومحمد عياش، وعبدالرحمن رأفت، وعبدالعزيز محمد في الدفاع. وفارس سعيد، وفيصل محمد ومهدي المعجبة، ومحمد مناعي، ونايف الحضرمي، ونبيل عرفان، في الوسط. وأحمد الراوي، وخالد علي، ومحمد سراج، وأحمد السعيد، وإلياس حميد، وجاسم الزراع، ومحمَّد خالد، ولطفي ماجر في خط الهجوم. وتتأهل المنتخبات التي تحصل على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات كأس آسيا إلى أولمبياد باريس 2024، مع فرصة لمنتخب رابع عبر الملحق حيث يواجه منتخباً من أفريقيا.

