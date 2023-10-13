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تغلب منتخب الصالات على نظيره البحريني 5-3 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا. وتصدر «أزرق الصالات» مجموعته بسجل نظيف بثلاثة انتصارات متتالية.ورغم افتتاح منتخب البحرين المباراة بتسجيل هدف التقدم سرعان ما عادل منتخب الكويت النتيجة بتسجيل اللاعب ناصر العلبان هدف التعادل تلاه اللاعب محمد العجمي بهدف آخر فيما احرز الهدف الثالث اللاعب سلمان البعيجان.وانتهز المنتخب البحريني طرد حكم المباراة لاحد لاعبي منتخب الكويت ليعاود هجومه وسط تشجيع قوي من جمهوره بتسجيل هدفين لينتهي الشوط الاول من المباراة بالتعادل 3-3. واستعاد المنتخب الكويتي سيطرته في الشوط الثاني ليتفوق على نظيره البحريني بهدف رابع أحرزه اللاعب ناصر العلبان فيما سجل اللاعب علي الابراهيم في الدقيقة الاخيرة الهدف الخامس لتنتهي المباراة بفوز الكويت بنتيجة 5-3 حضر المباراة سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد وعدد من اعضاء السفارة في المملكة.وأشاد الشيخ ثامر خلال استقباله أمس الوفد الرياضي بالمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو منتخب الصالات.وهنأ السفير وفد الأزرق بعد التأهل رسميا إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات التي تقام في تايلند 2024 بعد تحقيق الفوز الثاني له على منتخب تيمور الشرقية بنتيجة 8-1 بدوره قام رئيس وفد المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبد العزيز السمحان بتقديم درع تذكارية وقميص المنتخب للسفير الشيخ ثامر.

