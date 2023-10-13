محلية

حددت لجنة المسابقة في اتحاد كرة السلة يوم 22 أكتوبر الحالي موعداً لانطلاق الموسم باقامة النسخة الثامنة من مباراة كأس السوبر التي ستجمع الكويت مع القادسية على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. وكان كاظمة توج باللقب الموسم الماضي على حساب الكويت منهياً بذلك سيطرة الأبيض على النسخ الست الأولى. وكانت لجنة المسابقات حددت أيضا يوم 25 أكتوبر لانطلاق دوري الدمج. وخاض الكويت في وقت متأخر مساء أمس لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأهلي المصري في بطولة الأندية العربية الـ 35 التي تختتم اليوم في قطر. وكان الأبيض خسر أمام بيروت اللبناني 97-101 في لقاء نصف النهائي أول من امس، في حين فاز جمعية سلا المغربي على الأهلي 85-78. وشارك القادسية أيضا في البطولة وقدم مستويات مميزة قبل أن ينهزم بصعوبة أمام دجلة الجامعة العراقي في الدور ثمن النهائي 90-94.