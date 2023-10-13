محلية

تنطلق في الساعة 05:00 مساء اليوم بطولة مركز الكويت للفروسية لقفز الحواجز، البطولة المحلية الأولى للموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية. وتقام منافسات البطولة على ارتفاعات 70-90 و100 و110 و120 و130 سم. ويترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى، وتضم اللجنة كلا من لمى عبدالعال، وتالا بركات وآنا تشوبرينوفا، ويتولى الفارس عبدالعزيز العجيل تصميم المسلك يساعده غدير نعمتي وبدر الهيفي حكم ساحة وفرح السراج في ميدان الإحماء. من جانبها أكدت الحكم الدولي، لمى عبدالعال أن الفروسية الكويتية تعيش أفضل حالاتها خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت تنظيم نسختين من بطولة الدوري بالإضافة إلى تنظيم العديد من البطولات الدولية وأيضا البطولات التي ينظمها القطاع الخاص. وأضافت عبدالعال: «هناك إقبال كبير من الفرسان الصغار على المشاركة في البطولات المحلية وسيكون لهم مستقبل باهر في الأيام المقبلة».