دوليه

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق إنه غاضب جدا لتداول أنباء وصفها بالكاذبة عن مجلس إدارته المستقيل. وتابع منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل فيسبوك «بعد طول صمت حفاظا على استقرار النادي، سأقوم بالرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعيينها لإدارة النادي برئاسة حسين لبيب المسماة (قائمة موحدة) للتحايل على القانون، وهم يعلمون أنها لجنة معينة، ويعلمون من (الذكي) الذي اختار هذه القائمة الوهمية». وأضاف «شعب مصر وخاصة جماهير الزمالك، أذكياء للغاية، وهناك لجنة أو القائمة الوهمية، هم من كانوا في لجنة سابقة قامت بتخريب النادي».