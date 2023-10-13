دوليه

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من المحكمة الرياضية الدولية بشأن نزاعه القانوني مع لاعبه المغربي السابق خالد بوطيب حيث يفيد بتخفيض الغرامة إلى مليون و900 ألف يورو بعدما كانت 2 مليون و900 ألف يورو. وسيقوم الزمالك بعمل استئناف جديد خلال الساعات المقبلة لاستبعاد قيمة الضرائب حيث سيتم المطالبة بتخفيض 30% من قيمة الغرامة. وكان بوطيب قد انقطع عن تدريبات الفريق ورفض الخضوع لعملية جراحية بالركبة بحسب رؤية الجهاز الطبي. ونظير ذلك قررت الإدارة فسخ عقد اللاعب المغربي مطلع عام 2020 فتقدم اللاعب بشكوى إلى «فيفا».