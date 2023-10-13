إيمانيات

شرح الشيخ محمد متولى الشعراوى – رحمه الله -، في تفسيره لكتاب الله، قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إلَى بَنِي إسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4) فَإذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَّنَا أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَّفْعُولاً (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6) إنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأَنفُسِكُمْ وَإنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ لِيَسُوؤُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْـمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإنْ عُدتُّمْ عُدْنَا} [الإسراء: 4 - 8].

وقال ان الاتفاقيات التي جاءت باليهود الى فلسطين مثل وعد بلفورهي خدمة لقضية الاسلام فبعد أن كانوا مبعثرين بالأرض يتم تجميعهم في مكان واحد.

وقال الشيخ الشعراوى -رحمه الله- إنه ورد فى كتاب اليهود أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين وهذا ما حدث بالفعل، منوها أن المسلمين إذا تخلفوا عن عباد الله فستعود الكرة لبني اسرائيل، منوهاً أننا نعيش الآن الحالة التي تنطبق عليها الآية «ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ».

وأوضح أن هذه الكرة ستنتهي حينما نعود ثانية عبادا لله، فإن شاء المسلمين أطالوها وإن شاؤوا قصروها، وعلى المسلمين أن يأخذوا الأمر على أنه أمر ديني وليس أمراً عربياً أو سياسياً، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله فإذا كنا كذلك فلن يتمكنوا منا، فالله إذا تكلم في قضية قرآنية فلابد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها.

وأشار إلى أن الكَرة التي أتت لليهود ليتخرج المسلمين من المسجد، ولكن سيأتي وعد الآخرة وسيدخل المسلمون مسجدهم مرة أخرى مصداقاً لوعد الله، منوها أن المسلمين الآن في انتظار تحقق قوله تعالى: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً» وهذا لن يكون إلا بإرادة المسلمين وبعودتهم عبادا لله مرة أخرى.

