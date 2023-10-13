إيمانيات

المكفوفون هم أشخاص عاديون تناقصت قدرتهم على الإبصار أو تلاشت لأسباب وراثية أو مرضية أو نتيجة تعرضهم لحوادث أثناء اللعب أو العمل. وقد تكون الإعاقة البصرية طارئة بعد الولادة أو خلقية تولد مع الشخص.

تسود في أوساط المجتمع بعض الأفكار الخاطئة والتعميمات الشائعة التي ليس لها أساس من الصحة والتي يجب تجنبها والإبتعاد عنها. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

- المكفوفين أشخاص فوق العادة خارقون أو ضعفاء لا حول ولا قوة. وهذا غير صحيح فهم كغيرهم معتدلون في القوة أو الضعف.

- المكفوفون أذكياء جداً. والحقيقة أنّهم كغيرهم يتفاوتون في درجة الذكاء.

- المكفوفون أكثر تديناً من غيرهم وهذا غير صحيح فهم ولدوا وتربوا في بيئات مختلفة وتأثروا بها كغيرهم.

هناك العديد من النصائح والإرشادات التي تساعد في رفع مستوى المهارات المطلوبة لمساعدة المكفوفين والتعامل معهم بعيداً عن الأخطاء غير المقصودة وعن الإحراج للطرفين. منها:

- إطرح السلام أو التحية على الشخص واسأله إذا ما كان يحتاج المساعدة، إذا كان رده إيجابياً إسأله كيف يمكنني أن أساعدك. استمع إليه جيداً وساعده بالطريقة التي يراها هو مناسبة. حتى إذا كانت جديدة أو غريبة بالنسبة لك.

- إسأله عن الوجهة ولا تفترض أنّه ذاهب إلى مكان مسبقاً. مثل الطبيب أو المسجد أو جمعية ما.

- دع الكفيف يمسك بيده في ذراعك عند المشي معاً. ولا تمسك به أنت لأن إمساكك بذراعه يجعله يسبقك. ويمشي أمامك وهذا غير صحيح لأنّك أنت الذي تقوده وليس هو. سر وأنت تتقدمه بنصف خطوة وهو يمسك بذراعك من منطقة الكوع.

- لا تقم بحركات سريعة مفاجئة. أخبره إذا كنت مستعجلاً حيث يمكن للكثير من المكفوفين السير بسرعة. إذا دخلتما في منطقة مزدحمة وتباطأ المسير كثيراً أخبره بالسبب ولا تجعله يتكهن أو يشعر بالحيرة أو يتساءل عن سبب التباطؤ في داخله.

