إيمانيات

يُعتبر يوم الشجرة يوم عطلةٍ وطني تحتفل فيه العديد من البلدان من خلال زراعة الأشجار. وتتعدّد وتختلف أفكار الاحتفال بيوم الشجرة، وفيما يأتي بعض الأمثلة على الاحتفالات الجماعية التي بالإمكان القيام بها في مختلف أنحاء العالم:

- تنظيم مشروع لتشجير منطقة عامة.

- الترويج لحملاتٍ مدنية لجمع الأوراق وإعادة تدويرها؛ بهدف المحافظة على الأشجار، واستخدام العائدات المالية لشراء مجموعة أشجار وزراعتها في حديقة أو معلم مميز.

- عمل مسابقة لأجمل بوستر أو مسابقة شعرية فيما يخصّ الأشجار.

- عمل مسابقات للأطفال أو عروض مسرحية حول الأشجار وزراعتها.

- اجراء مسابقات للبحث عن شجرة مميزة أو فريدة من نوعها أو لها تاريخ مهم في المجتمع وتكريم الفائزين، أو إجراء جولة لاستكشاف هذه الأشجار.

- ترتيب نزهة للمجموعات تشتمل التعرّف على الأشجار بمساعدة فرق الكشافة.

- تشجيع الجيران والأقارب على إقامة احتفالات جماعية تُعنى برعاية الأشجار أمام المنازل وفي الأحياء السكنية، وتقديم مجموعة أشجار كهديةٍ لهم.

وتكمن أهمية الأشجار فيما يلي:

- تعمل الأشجار على تلطيف جو المدينة والطرقات.

- تقلل الأشجار من استهلاك الطاقة، فعلى سبيل المثال لو تمت زراعة 3 أشجار بطريقة استراتيجية حول منزل ما سيقلل ذلك من الحاجة إلى التكييف بنسبة 50% مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة اللازمة لتكييف المنزل.

- تعتبر الأشجار مصدراً مهماً لتوفير الغذاء.

- تساعد الأشجار على الحد من تآكل التربة، إذ إنّ الأشجار المزروعة على أعالي التلال والمنحدرات تقلل من سرعة جريان المياه مما يساعد على تماسك التربة.

- تعتبر مصدر حماية مهم للأطفال في المدارس، إذ تقلل الأشجار نسبة التعرض إلى الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 50%. تعمل على تعقيم الهواء؛ حيث إنّها تعمل على إنتاج الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو، كما تعمل على تقليل نسبة الغازات الملوّثة الموجودة في الجو.

