إيمانيات

الحق في الغذاء هو حقٌ أساسي من حقوق الإنسان، وهدفه تزويد البلاد النامية بالغذاء من خلال الاستثمار في النظم الغذائية، والتنمية الريفية، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية، مثل حماية المناخ العالمي، ومعالجة بعض أسباب الهجرة، وقد تمّ تحقيق هذا الهدف على مدى العشرين سنة الماضية، aحيث نجحت 72 بلداً في تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بحلول عام 2015 ميلادي، وبذلك فإنّ احتمال وفاة طفلٍ قبل سن الخامسة انخفض إلى النصف تقريباً، كما وانخفضت معدلات الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990 ميلادي. يهدف يوم الغذاء العالمي لزيادة التوعية بمكافحة الجوع وآثاره، وتسليط الضوء على الجياع ومعاناتهم نتيجة نقص الغذاء في دول العالم، وقد عمدت منظمة الأمم المتحدة، عبر منظمة (الفاو) التي هي اختصار لاسم منظمة الأغذية والزراعة، إلى اعتبار يوم السادس عشر من شهر تشرين الأوّل من كل عام للاحتفال عالميّاً باليوم العالميّ للغذاء.

القضاء على الجوع يغير العالم

هناك عدّة نتائج للقضاء على الجوع، وهي:

- إنقاذ حياة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في السنة الواحدة.

- زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلدان النامية بنسبةٍ تزيد عن 16%، وذلك بسبب القضاء على نقص التغذية للأطفال.

- إنجاب أطفال بصحةٍ جيدةٍ من خلال تأمين الغذاء الصحي للأمهات.

- زيادة العمل بنسبةٍ تزيد عن 9%، وذلك بإنهاء وفيات الأطفال المرتبطة بالتغذية.

- بناء عالمٍ أكثر أمناً وازدهاراً.

أهداف يوم الغذاء العالمي

هناك عدة اهداف ليوم الغذاء العالمي:

- توجيه الرأي العام العالميّ وتعريفه بمشكلة الجوع التي توجد في العديد من البلدان الفقيرة.

- العمل على نقل العلوم التكنولوجيّة لبلدان العالم الثالث.

- الاهتمام بالإنتاج الزراعيّ والعمل على دعمه سواءً بجهودٍ فرديّة أو تشاركيّة بمساهمة جهاتٍ عدّة.

- بذل الجهود الحثيثة لتحقيق التعاون التقنيّ والاقتصاديّ بين البلدان الفقيرة والنامية.

- تحسين مستوى سكان الأرياف المعيشيّ والتعليميّ بشكلٍ عام والنساء بشكلٍ خاص، للمساهمة في تغيير ظروف حياتهم نحو الأفضل.

