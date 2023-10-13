إيمانيات

البيئة هي ما نحيا فيها، نتنفّس هواءها، ونشرب من مياهها، ونأكل من أرضها وثمارها، ونستثمر طاقتها ومواردها في سبيل راحتنا وقضاء حوائجنا. لذا دعانا الإسلام، وبحكم منطق الوفاء، وانطلاقاً من الأخلاقيات والحدود الشرعيّة، إلى احترام البيئة وتقديرها والإحسان إليها والامتنان لها، عبر المحافظة عليها من كلّ ما يلوّثها ويؤذيها ويستغلّها استغلالاً بشعاً وجشعاً، وكلّ ما يسيء إلى عناصرها من ماء وهواء وتراب وموارد.

فالواجب يحتّم علينا أن نحسن إلى الطبيعة ونرأف بحالها، لأنّنا بذلك نسدّد المعروف لأنفسنا، ونعبّر بالتالي عن مسؤوليّتنا تجاه الأمانة التي أوكلها الله لنا، بحفظ الأرض والبيئة التي نعيش فيها، وكتعبير صادق عن الامتنان لله تعالى الذي أمرنا بإعمار الأرض بما يصلحها ويجعلها في أيد أمينة، وفي رعاية دائمة، فهذه البيئة ليست ملكنا فقط، بل هي ملك لكلّ الأجيال، وبالتالي هي أمانة لا بدّ من أن تحفظها كلّ الأجيال.

إنّ زراعة نبتة لها أجر كبير عند الله في الإسلام، فعن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم):«ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان أو بهيمة، إلّا كان له به صدقة»، في إشارة إلى أهميّة الزرع ودوره. ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «اكرموا عمّتكم النخلة»!. وعن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام): «ستُّ خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ منه، وقليب (بئر) يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يُجريه، وسنّة حسنة يؤخذ بها بعده».

إنّ نظرة الإسلام إلى البيئة نابعة من المعرفة بالله، والتصوّر الشامل للإنسان، والكون، والحياة، وإنّ أي خلل في التصوّر ينعكس فساداً في السلوك، فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أنّه سيِّد الموقف، فهو سيِّد هذا الكون، وكلّ ما في الكون مخلوق من أجله مُسخَّر له باعتباره الخليفة المؤتمن، قــال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (البقرة/ 30)، وقـال تعالى: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) (ص/ 71-72).

والسّؤال: كيف نربي أجيالنا على حبّ البيئة ورعايتها وحمايتها والتّعامل معها باحترام؟

سؤال لابدّ من أن نجد له جواباً، وأن نتحلّى بالوعي والمسؤوليّة، بما يزرع في أولادنا حبّ البيئة وحفظ أمانتها، كما نعلّمهم أن يحفظوا أيّ أمانة أخرى..

إنّنا بحاجة فعلاً إلى أجيال تنهض بالمسؤوليَّة، وتتحمَّل عبء المحافظة على البيئة التي تحيا فيها، وتجعل منها بيئةً نظيفةً سليمةً طبيعيّة تفرّغ فيها كلّ نشاط وحيويّة وفاعليّة يرضاها الله تعالى.

