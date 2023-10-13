وطن النهار

تمكنت فرق الإطفاء من التعامل مع حادثين مختلفين في الموقع نفسه حريق مركبة و تصادم 4 مركبات على طريق الدائري السابع، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد عن وقوع حريق مركبة وتصادم 4 مركبات على طريق الدائري السابع، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء من مركز البيرق إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرقة تبين أنه حريق مركبة على طريق الدائري السابع تسبب في ازدحام بالشارع الذي نتج عنه تصادم بين 4 مركبات في الموقع نفسه وتم التعامل مع الحادثين وأسفر التصادم عن إصابة 3 أشخاص تم تسليمهم الى جهات الاختصاص.

