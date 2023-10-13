وطن النهار

كشفت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن تغذية الشبكة الوطنية للكهرباء بمقدار 297 ميغاوات من قبل شبكة الربط الخليجي الكهربائي قبل يومين بعد خروج الوحدة الغازية رقم (09) في محطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية والمياه عن الخدمة وكان مقدار الفقد 280 ميغاوات، بسبب حريق محدود جداً في إحدى مضخات الزيت وتم السيطرة علية فوراً.

وفي اليوم ذاته، خرجت الوحدة البخارية رقم (05) في محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه عن الخدمة مقدار الفقد 230 ميغاوات، وذلك بسبب خلل في كمية الهواء الداخل للغلاية.

وكان إجمالي الفقد 510 ميغاوات من إنتاج الكهرباء في الكويت، وعليه تم إعلان حالة الطوارئ مع هيئة الربط الخليجي الكهربائي وتم استيراد 297 ميغاوات من الشبكة الخليجية للمحافظة على تردد الشبكة لمدة أقل من ساعتين، وتم إعادة الوضع كما كان عليه بعد إعادة الوحدات للخدمة بزمن قياسي، موضحة ان سبب الاستعانة بالشبكة الخليجية هو بدء قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بأعمال الصيانة الدورية للوحدات حسب الجداول الزمنية المعدة لها وذلك استعداداً لصيف 2024.

والجدير بالذكر أن إعلان حالة الطوارئ وتعويض مقدار الفقد في الشبكة الوطنية للكهرباء باستيراد الكهرباء من شبكة الربط الخليجي الكهربائي؛ هو إحدى المزايا التي تتمتع بها الدول الأعضاء المنتسبة للهيئة مما يحافظ على المنظومة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

