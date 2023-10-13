وطن النهار

دشن وزير الصحة د. أحمد العوضي أمس التشغيل المبدئي والجزئي لمختبر فحص الأغذية التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية، معتبرا أنه «صرح مهم وصمام أمان لصحة المواطن والمقيم».

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحافيين عقب الافتتاح إن المختبر يضم العديد من المختبرات في الكيمياء الحيوية والكيميائية وتفرعاتها لفحص البكتيريا والفيروسات وغيرها من الفطريات للمنتجات الغذائية من خضار وفواكه وبيض كمرحلة أولية على مدار الساعة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعا في منظومة فحص الأغذية لتستقبل اللحوم والأسماك والألبان وفحصها للتأكد من خلوها من البكتيريا والفيروسات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي قبل تداولها في السوق المحلي.

وأشار إلى أن المختبر يعد واحدا من أكبر المختبرات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى التعاون المشترك بين المختبر والجهات المختصة في دول المجلس بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود لتوحيد البروتوكولات ذات الصلة.

وأكد ان صحة وسلامة الغذاء من المحاور الأساسية لهيئة الغذاء، مشيدا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة لتسهيل مهمة استلام العينات وفحصها بسلالة.

من جانبها، قالت مدير عام الهيئة د. ريم الفليج في تصريح مماثل إن هناك تعاونا بين إدارة المختبرات وإدارات الأغذية المستوردة والتفتيش في المحافظات، مشيدة بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في المختبر. وبينت ان المختبر يضمن سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات ويضم أكثر من 32 قسما متنوعا ما بين المختبرات الكيميائية والميكروبيولوجية التي تعمل بشكل منفصل.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أخذت على عاتقها عملية فحص الأغذية بالكامل على أن يتم نقل هذه الاختصاص بشكل تدريجي للهيئة لتكون هي المعنية الوحيدة بعملية الفحص مبينة أنه سيتم الانتهاء من النقل الكامل في غضون العام القادم.

