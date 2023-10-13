وطن النهار

برعاية وحضور وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح، اقامت إدارة مكتب الوكيل «مراقبة العلاقات العامة» حفل تكريم المتفوقين من أبناء موظفي وزارة الدفاع من الهيئة الإدارية والمالية.

حيث كرّم وكيل الوزارة كوكبة من أبناء الموظفين الحاصلين على نسبة 90% فما فوق في مختلف المراحل التعليمية للعام الدراسي المنصرم. يأتي هذا الحفل في إطار حرص الوزارة على دعم وتشجيع الطلبة الفائقين، وتقديراً لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة التحصيل العلمي، وأيضاً تقديراً لذويهم الذين لا يدخرون جهداً في توفير كل احتياجات أبنائهم، في سبيل استكمال هذه المسيرة والمثابرة على العمل الدؤوب.

