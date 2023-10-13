وطن النهار

شارك نحو 2000 ولي أمر في اللقاء التنويري الخاص بالتعريف بالاختبار الوطني للقبول، حيث أدار وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د. غانم السليماني، اللقاء الذي يستهدف طلبة الصف الثاني عشر الدارسين في القسم العلمي في المدارس الحكومية والخاصة الراغبين في الابتعاث الخارجي الداخلي بالتخصصات الطبية والهندسية، وذلك بعد توجيهات وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بشأن أهمية التعريف بالاختبار الوطني للقبول. وتطرق اللقاء إلى جميع الجوانب المتعلقة بالاختبار الوطني الموحد وتعريف الحضور حول الاختبار ومتطلباته وطرق التقديم عليه وشروطه، على الطلبة الراغبين في التقدم على التخصصات الطبية والهندسية في خطتي البعثات الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2024/2025.

