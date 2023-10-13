وطن النهار

أعربت منظمات مجتمع مدني كويتية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني انطلاقا من الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الوقوف إلى جانبه وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه في وطنه المحتل. ودعت المنظمات في بيان لها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال الاستفزازية لاسيما الانتهاكات المستمرة لحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وهدم البيوت وبناء المستعمرات. وقالت إن قطاع غزة الصامد يشهد منذ سنوات طويلة لا سيما في العقدين الأخيرين سلسلة اعتداءات وحشية ينتج عنها خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وأضافت أنه «بعد مرور 75 عاما على قيام الكيان الصهيوني فوق مساحات كبيرة من أرض فلسطين هذا الكيان الذي تأسس على المذابح والدماء مع اقتلاع من بقي حيا من أصحاب الأرض الأصليين في واحدة من أبشع أشكال الاستعمار في العالم واستمرارا لخيار الكفاح المستمر من أجل الحرية قامت قبل أيام قوى المقاومة الفلسطينية بإطلاق عملية طوفان الأقصى بما تحمله التسمية من دلالات رمزية في أمتنا كرد على وحشية الكيان الغاصب». وذكرت «نبعث بهذه الرسالة إلى العالم أجمع مؤكدين على موقفنا الشعبي والرسمي المبدئي في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني ومساندته وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه في وطنه المحتل». واستطردت «لا نستطيع أن ننسى أو نغفر وحشية وهمجية النظام الاستعماري الاستيطاني تجاه الشعب الفلسطيني من مصادرة الأراضي وهدم البيوت وقتل المتظاهرين المدنيين - بمن فيهم الأطفال العزل - وإجراء مداهمات ليلية على بيوت السكان واعتقال المئات من المدنيين إلى أجل غير مسمى دون أدنى مراعاة للمواثيق الإنسانية والأعراف الدولية.

واستدركت وإذ نبعث هذه الرسالة إلى جميع أطياف العالم الحر نؤكد تضامننا في المقام الأول مع الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن تجاهل معاناته والذي يلهمنا بمقاومته وصموده في ظل النظام الاستعماري الفاشي ونعلن التزامنا بالعمل الجاد بكل الوسائل الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لضمان حرية الشعب الفلسطيني وحصوله على كامل حقوقه حتى تحرير أراضيه لتعود فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

