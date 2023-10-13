وطن النهار

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن سوق النفط لا ينبغي أن يبقى بدون مراقبة.

وأضاف وزير الطاقة أن السعودية وروسيا ستراجعان شهريا سياسة إمدادات النفط، موضحا أنه على روسيا والسعودية توسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة.

ونوه بأنه من الضروري اتخاذ إجراءات «استباقية» في سوق النفط ومحاولة تحقيق الاستقرار فيها.

وأشار خلال زيارة لروسيا «لا نملك عصا سحرية.. من الصعب التنبؤ بما سيحدث في السوق حتى خلال نصف عام»، وفق «رويترز».

وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستواصل الخفض الطوعي لإنتاج النفط طالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار السوق.

وخلال مقابلة مع قناة «روسيا-24» قال إن السعودية ستواصل خفض الإنتاج حتى نهاية العام

