وطن النهار

شدد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، على أهمية متابعة الجهات المالية في المنطقة محاربة ارتفاع التضخم، لأنه التحدي الأول أمام الدول الكبرى ودول المنطقة، وتضطر معه لرفع أسعار الفائدة.

وقال أزعور، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب: إن تمديد اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج النفطي كان له تأثير في نمو القطاع النفطي ولم يؤثر على الحركة الاقتصادية في الدول ذات العلاقة، فيما تأثرت بلدان معينة بالصراعات مثل السودان.

وأشار إلى تباطؤ النمو في 2023 لكن بمستويات متفاوتة بين دول المنطقة، وسط تحول للاهتمام بمواضيع صناعة المستقبل ومنها التكنولوجيا والتحول في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.

وأوضح أن دول المنطقة تحولت إلى التكيف مع التغيرات والانفتاح أكثر على التكتلات الاقتصادية الجديدة، مشيراً إلى أن ارتفاع مستويات الفائدة يتطلب سياسات مالية تعتمد بشكل أكبر على زيادة الإيرادات، فيما تأتي هذه التحولات مع حالة عدم يقين ارتفعت نسبيا في الفترة الماضية.

وقال جهاد أزعور: إن ارتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي في الدول المستوردة للنفط، وقد يؤدي لزيادة التضخم.

وقال أزعور إن «ارتفاع أسعار النفط له تأثير سلبي في ميزان المدفوعات والمالية العامة للدول المستوردة للنفط، خاصة تلك التي لا تزال تقدم دعماً للمشتقات النفطية.. وهذا قد يؤثر سلبا في التضخم الذي تراجع هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة».

وبالنسبة للدول المصدرة للنفط، قال أزعور إنها ستتأثر بقرارات خفض الإنتاج الطوعية ضمن اتفاق «أوبك+» والتي من شأنها التأثير في حجم الناتج المحلي النفطي، مشيرا إلى أن القطاع غير النفطي في هذه الدول سيواصل تسجيل معدلات نمو قوية خلال العامين الحالي والمقبل.

وبحسب تقرير شهر أكتوبر لآفاق الاقتصاد الإقليمي، في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الصادر اليوم، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا خلال العام الجاري إلى 2 بالمئة، انخفاضا من 3.1 بالمئة في توقعاته السابقة في أبريل.

التضخم في مصر

وعن الاقتصاد المصري، قال أزعور، إن مصر تأثرت سلبا بتداعيات الأزمة الأوكرانية التي أدت لارتفاع أسعار السلع الأولية وخاصة الغذائية.

وأشار إلى أن مصر تعمل على لجم التضخم الذي وصفه بأنه يبقى تحديا مهما نظرا لأهميته على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتداعيات السلبية من الناحية الاجتماعية.

من الضروري أن تواصل الحكومة اتباع سياسات مالية ونقدية متشددة للجم التضخم، وتنويع مصادر إيرادات الدولة وتعزيز القدرة المالية، واستهداف أكبر للنفقات لحماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا»، بحسب ما قاله أزعور.

تنويع الاقتصاد، عبر إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والخفض التدريجي لحجم القطاع العام، من أبرز التوصيات التي قدمها أزعور من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها مصر.

وقال أزعور إن فريق الصندوق يعمل مع الحكومة في الوقت الحالي على التحضير للمراجعة الأولى والثانية للبرنامج المتفق عليه مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

يذكر أن مصر التي تواجه مستويات تضخم تاريخية، كانت اتفقت على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، مدته 46 شهرا، وصرفت حينها الشريحة الأولى منه، وكان من المفترض إجراء أول مراجعة للبرنامج في مارس الماضي، لكنها لم تتم حتى الآن في ظل بعض المطالب التي يريديها صندوق النقد الدولي ولم تنفذها مصر حتى الآن، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف.

زلزال المغرب

قال أزعور إن الزلزال الذي ضرب المغرب «كان فاجعة اجتماعية وإنسانية كبيرة، وله تأثيرات على الاقتصاد».

وأشار إلى أن المغرب أبدى رد فعل سريعاً من أجل إنقاذ المواطنين وتخفيف تداعيات الزلزال على الاقتصاد.

وأضاف أنه حتى الآن لا تقييم لمقدار التكلفة التي تحملها الاقتصاد المغربي من جراء الزلزال، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تقدير هذه الانعكاسات.

وقال إن صندوق النقد الدولي قدم مساعدات مالية وفنية للمغرب من أجل تعزيز جهوزيته لمواجهة المخاطر الاقتصادية والمناخية.

