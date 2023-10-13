وطن النهار

قالت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د.هدى أحمد: يعد غذاء ملكات النحل أحد أهم منتجات خلية النحل، ويعرف «بإكسير الشباب» نظرا لقيمته الغذائية العالية ومركباته العديدة المعززة للصحة، مثل مضادات الشيخوخة، و الأكسدة، و الالتهابات والجراثيم، و الداء السكري، ومعدلات فرط المناعة الذاتية، ومقوي للأعصاب، ومنشط عام، وتعزى هذه التأثيرات البيولوجية إلى وجود العديد من المكونات النشطة فيه مثل 10-هيدروكسي- 2-حمض ديسينويك (10-HDA)، والببتيدات النشطة مثل بروتينات غذاء ملكات النحل الرئيسية (MRJPs)، رويالاكتين، ستريودس، أسيتيل كولين و غيرها مما له أهمية كبيرة في الطب الحديث وفقا للباحثين .

وكشفت عن دراسة قامت بها البروفسيورة ماريا جراسا بكلية العلوم بجامعة كويمبرا بالبرتغال في يناير 2020، بشأن فوائد تناول الغذاء الملكي في حماية خلايا الكبد والكلى من الاثار الجانبية للأدوية والتي قد تصل الى الفشل الكلوي والكبدي. ووجدوا أن تناول فئران التجارب المصابة لجرعة 200 مجم/ كجم من وزن الحيوان لمدة أسبوع قد اظهرت استجابة وقائية قوية ضد تسميم الكليتين في هذه الفئران من خلال تسهيل إفراز العلاج الكيماوي، واستعادة توازن الأكسدة بمضادات الأكسدة، ومنع موت الخلايا المبرمج، والالتهابات، مما أدى الى تحسين وظائف الكلى والكبد مستدلين على ذلك بتحاليل الدم قبل وبعد التجربة، تحسنت مستويات الصفراء والبروتين والبولينا وحمض البوليك في الدم وتحسن امداد الدم لنسيج الكلى وبالبحث تبين أيضا أن الغذاء الملكي ينشط الكبد ليفرز مضادات الاكسدة الخاصة به وهي أقوى من المستمدة من الغذاء الملكي، حيث اكتشفوا ان اهم مركب في الغذاء الملكي والمسؤول عن حماية الكبد والكلى هو بروتين الغذاء الملكي الرئيسي رقم 2 في (MRJP2).

واختتمت: يعد الغذاء الملكي مادة غذائية آمنة يمكن أن يتناولها بأمان مرضى الكبد والكلى كي تساعدهم في تخطي مرحلة المضاعفات والتدهور وتساعد أيضا في علاجهم بتناول أدويتهم مع حمايتهم من أعراضها الجانبية الضارة.

