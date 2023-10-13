وطن النهار

أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير،عدم تلقيها أي خطابات رسمية بشأن نية الصندوق السيادي السعودي الاستحواذ على أسهم الشركة. جاء ذلك في بيان للشركة ردًا على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان «السيادي السعودي يعلن نيته الاستحواذ على مدينة مصر للإسكان والتعمير بسعر استرشادي يتراوح بين 4.30 و 4.60 جنيه للسهم». يشار إلى أن مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 580.23 مليون جنيهاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل صافي ربح بلغ 231.12 مليون جنيهاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.27 مليار جنيهاً، مقارنةً بــ1.84 مليار جنيهاً خلال الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 584.7 مليون جنيهاً،مقابل 236.92 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.