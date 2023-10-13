مال وأعمال

أغلقت البورصة أمس على ارتفاع مع تحسن في السيولة، حيث كشفت مصادر متابعة لـ«النهار» عن دخول محافظ حكومية وخاصة لدعم الاسهم مع شراء ملحوظ على الاسهم القيادية والجيدة، حيث ساهم هذا الدخول في تقليص وتيرة الخسائر الأخيرة الناجمة عن الهبوط الجماعي لاسواق الاسهم العالمية المتأثرة بحرب غزة ومخاوف امتداد الصراع. وقالت إن الأموال الحكومية سعت الى الاستفادة من المستويات السعرية الحالية للاسهم للاستثمار من جهة والدعم من جهة أخرى.

وبينت المصادر ان السوق الكويتي تأثر كذلك بتوقعات رفع الفائدة مما اثار مخاوف بزيادة حالة الانكماش للاقتصاد العالمي مع توقعات متشائمة للبنك الدولي وصندوق النقد فيما يتعلق بالنمو والتخضم.

وفي احصائية حول اغلاق الاسبوع الملتهب، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية لتفقد القيمة السوقية بنهاية التداولات 974 مليون دينار بعدما اقفلت عند 39.145 مليار دينار مقابل 40.229 مليار اً في جلسة الخميس الماضي.

وعوضت البورصة بعض من خسائرها التي مُنيت بها في الجلسات الاولى لهذا الأسبوع، واوضح محللون ان عمليات البيع التي تزامنت مع العدوان على غزة كانت ردة فعل طبيعية من قبل المستثمرين، اذ يفضل المستثمرون البقاء على الحياد؛ لحين اتضاح الصورة بشكل أفضل.

واشاروا الى انه رغم مخاوف من توسع الصراع واطالة امده وتداعياته، فهناك عوامل ساعدت في اغلاق البورصة على ارتفاع وذلك مع هبوط العديد من الأسهم القيادية والتي تحظى بأساسيات قوية الى مستويات مُغرية، كما أن مستويات الأسعار الحالية حفزت المستثمرون على البدء باقتناص الفرص، تزامناً مع اقتراب بدء الافصاح عن نتائج الربع الثالث من العام الحالي للشركات المدرجة.

وفيما يتعلق بجلسة أمس فقد ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.66% و0.46% على التوالي، بينما هبط «الرئيسي 50» بنحو 0.42%، وتراجع «الرئيسي» 0.26%.

وسجلت تداولات بقيمة 45.83 مليون دينار، وزعت على 175.77 مليون سهم، بتنفيذ 10.72 آلاف صفقة.

