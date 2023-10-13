مال وأعمال

أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة «البترولية» أن الادارة المالية للشركة قد انتهت من اعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثالث المنتهي في 30/9/2023، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح الى 1.664 مليون دينار تقريباً، أي ما يعادل حوالي 9.21 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 2.926 مليون دينار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30/9/2022، أي ما يعادل 16.18 فلساً للسهم الواحد.

هذا ومن المتوقع أن يبلغ صافي ربح الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2023 مبلغ 5.488 ملايين دينار تقريباً، أي حوالي 30.36 فلساً للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 6.563 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2022، أي ما يعادل 36.30 فلساً للسهم الواحد.

هذا وستقوم الشركة بالاعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثالث لعام 2023 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الثلاثة أسابيع القادمة.

