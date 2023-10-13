مال وأعمال

«كارثة تلوح في الأفق على الجبهة الاقتصادية.. كالعادة ستلحق الحرب مع غزة الضرر الاقتصادي المعتاد، اذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيرتفع الانفاق الدفاعي، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية» هكذا وصفت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية في تحليل لها التداعيات الاقتصادية للحرب.

لم يكن اقتصاد الكيان الاسرائيلي المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة اقرار قانون جديد في الكيان الاسرائيلي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعدا لحرب السابع من أكتوبر الحالي، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب اصدار تصنيفه الائتماني من وكالات «موديز وستاندرد آند بورز» وسط آمال بايجابيتها.

في يوليو الماضي، قالت وكالة «موديز» ان التوترات السياسية الناجمة عن اقرار قانون جديد يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يشير الى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في الكيان الاسرائيلي. تواصلت تبعات هذه التوترات السياسية قبل أن يتفاجأ اقتصاد الكيان الاسرائيلي بهجوم مباغت من غزة، قدر استراتيجي الأسواق في بنك هبوعليم أكبر بنوك اسرئيل، مودي شافيرر، خسائره في الميزانية الحالية بنحو 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي (على الأقل 27 مليار شيكل ما يعادل 6.8 مليارات دولار)، ما يعني زيادة العجز بما لا يقل عن 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل. لتصبح الخسارة الأعلى منذ حرب أكتوبر عام 1973.

