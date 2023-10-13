مال وأعمال

عكست أسعار النفط مسارها باتجاه الارتفاع في تعاملات، بعد انخفاضها في آخر جلستين، وذلك في ظل مخاوف توسع الصراع بين الكيان الاسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وخلال التعاملات المبكرة كانت الأسعار متراجعة بفعل زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة وتراجع المخاوف بشأن الامدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا بما يعادل 0.34% الى 86.11 دولاراً للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا، أو 0.13% الى 83.60 دولارا للبرميل.

وزادت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 12.9 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الأربعاء.

وهذا أعلى بكثير من الزيادة البالغة 500 ألف برميل التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

