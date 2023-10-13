مال وأعمال

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ارتفاع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2?8 في المئة خلال عام 2023. وأشارت منظمة «أوبك» في تقريرها الشهري إلى أن توقعات النمو الاقتصادي تظل عند 2?6 في المئة دون تغيير لعام 2024. وحسب التقرير تم تعديل معدل النمو الاقتصادي الاميركي في عام 2023 بالزيادة إلى اثنين في المئة لكنه سيظل عند 0?7 في المئة في 2024. وفي منطقة اليورو تم تعديل النمو الاقتصادي بالخفض في عامي 2023 و2024 ليصل إلى 0?5 في المئة و0?7 في المئة على التوالي فيما ظلت التوقعات الخاصة بالصين دون تغيير عند 5?2 و 4?8 في المئة لعامي 2023 و2024 على التوالي.

