مال وأعمال

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أعلن الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري عن تشغيل مشروع (ونتر وندر لاند) الأحد المقبل. وقال الدوسري في مؤتمر صحافي، امس، ان مشروع (ونتر وندر لاند) قد حقق نجاحا منقطع النظير في موسمه الأول، حيث بلغ عدد الزوار ما يفوق الـ 600 ألف زائر بمدة زمنية لا تتجاوز الـ 4 أشهر.

وأضاف «نعود في موسم جديد وبحلة جديدة لتقديم المشروع بعد أن تم تطوير جميع مرافقه بأيدي وسواعد كوادرنا الوطنية علما بأن المشروع سيستمر للسنوات الثلاث القادمة وبطاقة تشغيلية تتجاوز ال 3 ملايين زائر سنويا». وأشار الدوسري إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 15 ألف زائر يوميا فضلا عن زيادة المساحة التشغيلية من 75 ألف متر مربع لتصل إلى 130 ألف متر مربع بزيادة نسبتها 70 في المئة.

وقال انه سيتم التعاون مع مركز عبد الله السالم الثقافي عبر بوابات خاصة تربط بين المرفقين مما سيتيح التنوع الترفيهي والثقافي للزوار علاوة استخدام بوابات الدخول الذكية والمسار السريع للألعاب والأنشطة التي سيتم زيادتها إلى 80 نشاطاً.

وأضاف الدوسري سيتم تقديم عروض ترفيهية واستعراضية يومية طوال مدة الموسم واشراك أكثر من 200 فرصة تشغيلية وتجارية كما سيتم إدارة المرفق بأيادي الكوادر الوطنية وتدريب وتمكين أكثر من 200 كادر وطني للعمل بالمشروع.

وأكد ان شركة المشروعات السياحية بعهدها الجديد تطمح لتقديم اعلى مستويات الترفيه ومحاكاة التطور الهائل في مجال الترفيه عالميا لما لهذا القطاع من أهمية اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأضاف ان المشروعات الصغيرة وانطلاقا من قيمها الجديدة تسعى الى الاستفادة القصوى من مرفقها ومواردها المالية واشراك وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح ان فتح باب حجوزات التذاكر بعد دقائق معدودة عبر تطبيق شركة المشروعات السياحية.

