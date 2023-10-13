مال وأعمال

شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المؤتمر الصحافي لاعلان انطلاق فعاليات الموسم الثاني لمشروع ونتر وندرلاند الكويت.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر شركة المشروعات السياحية، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك»- الكويت، خالد يوسف الشملان: «مواصلة لجهودنا في المسؤولية الاجتماعية وتنفيذ شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة للمجتمع، يسرنا ان نعلن اليوم من خلال هذا المؤتمر الصحافي عن مواصلة دورنا كشريك استراتيجي مع شركة المشروعات السياحية الكويتية لإطلاق الموسم الثاني لمشروع ونتر وندرلاند الكويت، وهو أحد ابرز المشاريع الترفيهية في البلاد، والذي حقق نجاحا كبيرا في موسمه الأول». واضاف الشملان: «ان تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية للمرة الثانية على التوالي يؤكد مكانة «بيتك» الرائدة في المسؤولية الاجتماعية وحرصه على المساهمة بالجهود التي تتماشى مع توجه الدولة نحو دعم قطاع السياحة والترفيه داخليا باعتباره قطاعا أساسيا في الاقتصاد ومحركاً اقتصادياً مهماً في التنمية المستدامة ومصدراً جديداً لخلق فرص عمل للشباب الكويتي».

وأشار الشملان الى ان «بيتك» من أكبر الداعمين للمبادرات الاستراتيجية التي تهم المجتمع في مختلف ركائز استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، مبينا انه مبادرته بدعم مشروع ونتر ووندرلاند ما هي إلا جزء من هذه الاستراتيجية التي يحرص «بيتك» دائما على تنفيذها بالشكل الأمثل انطلاقا مع مكانته كأكبر بنك في الكويت وأكبر مؤسسة على مستوى القطاع الخاص الكويتي.

وأوضح ان «بيتك» من أكبر الداعمين للمشاريع الكويتية المشاركة في فعاليات ونتر وندرلاند ضمن اطار استراتيجيته في دعم المشاريع الشبابية الكويتية، وتنشيط بيئة الاعمال.

ونوّه بأن «بيتك» سيقدم العديد من المفاجآت للعملاء ولرواد ونتر وندرلاند من خلال KFH Zone، تتضمن مسابقات وهدايا وعروضاً مختلفة.

واختتم الشملان بالقول: «كانت شراكتنا مع شركة المشروعات السياحية ولله الحمد ناجحة ومثمرة.. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة في تنفيذ مبادرات مختلفة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات»..متمنيا التوفيق للجميع في الموسم الثاني لمشروع ونتر وندرلاند.

