مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن شراكتها الإستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية لإطلاق فعالية «ونتر وندر لاند الكويت» المشروع الترفيهي الأكبر والأول من نوعه في البلاد في موسمه الثاني. حيث تتماشى هذه الرعاية مع برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل والمستدام لشركة stc، والذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع، لا سيما من خلال التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة.

وخلال المؤتمر الصحافي أعربت stc عن سعادتها للمشاركة في تجربة وينتر وندرلاند الكويت الثانية. مشيرة إلى انها ستستخدم مواردها وقدراتها بالاضافة الى مجموعة الحلول الرقمية التي تمتلكها لدعم الأهداف الرئيسية التي حددها فريق المشروعات السياحية لتنظيم هذا الحدث الخاص.

وأوضحت stc إلى أن رعايتها لفعالية ونتر وندر لاند الكويت تتماشى مع الركائز الإستراتيجية التي يقوم عليها برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى إستراتيجية الشركة لتعزيز أنماط حياة عملائها الكرام.

وقال المهندس مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc: «سعداء في stc بمشاركتنا كراعٍ بلاتيني لواحدة من أكثر الفعاليات الترفيهية المنتظرة في الكويت لهذا العام «ونتر وندر لاند». وتأتي رعاية ومشاركة stc في هذا الحدث المميز انسجاماً مع المبادرات المختلفة التي تطلقها stc باستمرار كشركة رائدة في مجال التحول الرقمي، ودورها في دعم قطاع الترفيه وتنمية الاقتصاد الكويتي عبر مختلف المبادرات والفعاليات بهدف منح المجتمع مجموعة غنية من تجارب الترفيه وتعزيز نمط الحياة. ورعايتنا لهذا الحدث ليست الاولى في مجال الترفيه حيث ان stc من موقعها الريادي في سوق الاتصالات الكويتي دائما تسعى الى المشاركة وان تكون متواجدة في مختلف الاحداث والفعاليات المهمة والمميزة التي من شأنها خلق قيمة مضافة واثراء حياة المجتمع».

وذكر الحربي إن رعاية stc لفعالية ونتر وندر لاند الكويت بالشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية تتماشى مع حرصنا على تعزيز المشاركة في مختلف الأنشطة التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: قطاعات التعليم وتمكين الشباب والترفيه والصحة والرياضة، وريادة الاعمال، وغير ذلك من المجالات التي تنصب في مصلحة المجتمع ككل. وأضاف أن رعاية stc لفعالية ونتر وندر لاند بالشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية تتماشى مع الركائز الإستراتيجية التي يقوم عليها برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية المستدام.

وعلى صعيد توقيع الشراكة الاستراتيجية مع شركة المشروعات السياحية، تقدم الحربي بالشكر إلى الفريق التنفيذي في شركة المشروعات السياحية، على مجهوداتهم من أجل الارتقاء بقطاع الترفيه المحلي. وكشركة رائدة في قطاع الاتصالات ومجال التحول الرقمي، سوف يكون لنا مشاركة فعالة وتنظيم أنشطة ترفيهية خاصة بنا داخل جناحنا في «ونتر وندر لاند» للأشهر السبعة القادمة والتي تهدف لتعزيز التواصل مع المجتمع وجيل الشباب الذي يشكّل ركيزة أساسية في مستقبل هذا الوطن.

واختتم الحربي: «وكجزء من التزامنا المستمر تجاه المجتمع، سوف نواصل البحث عن طرق جديدة تسهم في إثراء حياة المجتمع المحلي باكمله في الكويت وتقوية الروابط الاجتماعية بينهم».

