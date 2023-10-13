مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد فوز عاطف اسكندر سعيد دوس بمبلغ 250،000 دينار في السحب الربع سنوي من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، المؤجل من يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أكتوبر الجاري في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاماً بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.

وفي نفس اليوم أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، وفوز 10 من عملائه بـ 1،000 دينار كويتي لكل منهم وهم : معن مصطفى السباعي، ورامي ماهر محمود عباس، ومشعل شويطر سعدي المطيري، وهناء محمد ملا حسين عبدالرحمن، وحامد إبراهيم عيسى الوزان، وأحمد محمد سلام النعامي، وعبدالعزيز أحمد محمد الزاير، وسليمان سالم محمد الحشاش، ومعتز عمر الحلاق، ونبيل خيري حسن جزماوي.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس التسويق وتطوير المنتجات في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي المتحد أمريش ناندكيول يار التهنئة للفائزين، متمنيا لهم دوام التوفيق، وأعرب عن أمله أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

وأكد ناندكيول يار: أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الإدخار، وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100،000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1،000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250،000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والإستفادة من السحوبات كافة هي 100 د.ك، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30،000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً كويتياً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الإحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً كويتياً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

