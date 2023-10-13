مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز شربل عساف ساسين، في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10،000 دينار كويتي، وقد أقيم السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن اسم الفائز يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023.

وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20،000 دينار كويتي، والجائزة الربع سنوية بقيمة 100،000 دينار كويتي، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10،000 دينار كويتي، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5،000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار كويتي لكل فرصة إلى 10 دينار كويتي.

ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 حيث سيعلن اسم الرابح القادم. وأنه كلما زادت المبالغ المودعة، زادت فرص الفوز.

