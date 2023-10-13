الاخيرة

القاعدة ألا تصدِّق كل ما يأتي عبر «السوشيال ميديا»، وبالمقابل لا تكِّذب كل ما يأتي فيها، فهي إحدى أهم وسائل كشف القصور والتجاوزات بالدولة، خاصة عندما لا يصدر تكذيب من الجهة المعنية القائمة على القضية التي نحن بصددها وهي الأشجار التي أصابها ما أصابها من موت بسبب الإهمال وأسباب أخرى، منها ما جاء على لسان شخص في «السوشيال ميديا» قال إن لديه الوثائق والإثباتات التي تثبت صحة قوله، ونحن هنا ناقلون للخبر ومستعدون لنشر التكذيب إن وصل....

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ما أتى في «السوشيال ميديا» أن أحد الأثرياء الكويتيين الشباب قد تقدم مشكوراً بمقترح تكفله بإيصال مياه الري لكل أشجار الكويت الحكومية التي تشرف عليها هيئة الزراعة مستخدما أفضل التقنيات من طاقة شمسية وأنابيب ووسائل ري حديثة ولا يحتاج الأمر إلا لموافقة الهيئة المختصة ليبدأ عمله الذي لن يكلف المال العام فلساً أحمر ومقترح كهذا -إن صح طبعاً- ولم تكن هناك معطيات خافية للموضوع ألا يحتاج إلا لثوان قليلة للموافقة...

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آخر محطة:

حسب الرواية المتداولة التي تحتاج قطعا إلى إيضاح، أن هيئة الزراعة ردت على المتبرع بعد أشهر طوال من الانتظار ماتت خلالها أشجار الشوارع والحدائق العامة من الانتظار والبيروقراطية الحكومية، إن الهيئة ترفض التبرع والعمل المجاني وقررت أن يطرح ري الأشجار في مناقصة عامة كي تدفع الهيئة الملايين لسعيد الحظ الذي سيفوز بالمناقصة، سؤال يطرح دائماً... بحق لو أن تلك الاشجار ملك لاحد مسؤولي الهيئة وأتاه عرض مماثل بالسقي المجاني لها على حساب أحد المتبرعين فهل سيرفض ويصر على أن يدفع ثمن الري من جيبه؟!.. لست أدري..

