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أثار طالب فلسطيني عمره 15 عاما جدلا واسعا لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد رفعه علم فلسطين بساحة مدرسته في العاصمة الألمانية برلين، وأظهر مقطع مرئي رد فعل الأستاذ على تصرف الطفل، حيث هجم عليه وصفعه، وفتحت شرطة العاصمة تحقيقا في الواقعة. وبالإضافة إلى مقطع الطفل الذي أغضب المغردين العرب، يبدو أن السلطات الألمانية لم تعد تتسامح مع المظاهرات المؤيدة لفلسطين كما كانت في السابق، حيث أظهرت مقاطع مصورة اعتداء الشرطة على المتظاهرين، بينما لم تتدخل بالطريقة نفسها عند تنظيم مظاهرة داعمة لإسرائيل في برلين نفسها. يذكر أنه يوجد جالية فلسطينية ضخمة في ألمانيا وأوروبا، حيث يعيش أكثر من 7 ملايين فلسطيني في دول العالم، أغلبهم أبناء وحفدة فلسطينيين هُجّروا عن وطنهم فلسطين.