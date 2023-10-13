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غزة- الوكالات: كشفت إسرائيل عن معادلة جديدة تقضي باحتجاز 2.4 مليون انسان يعيشون وسط الحصار المطبق على قطاع غزة كرهائن تحت قصف هيتستيري أوقع اكثر من 1400 شهيد إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة «حماس».

وهدد وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بمواصلة حرمان القطاع من أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى أن تطلق «حماس» الأشخاص الذين أسرتهم في عملية «طوفان الاقصى». وقال في بيان امس متسائلا «مساعدات إنسانية إلى غزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم»، وفق تعبيره.

بدوره توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أول تصريح رسمي يصدر عن حكومة الطوارئ التي شكلها في اليوم ذاته مع القيادي المعارض بيني غانتس، بأن كل عضو في حركة «حماس» سيكون «في حكم الميت».

في غضون ذلك أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي امس أن الهجوم العسكري على «حماس» يركز على «القضاء» على كبار قادة الحركة في قطاع غزة بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار. وقال ريتشادر هيخت لصحافيين «نحن نركز الآن على القضاء على قيادتهم العليا ليس فقط القيادة العسكرية بل الحكومية أيضا وصولا إلى السنوار». وأعلن الجيش سقوط 1300 قتيل في إسرائيل وهناك بحسب السلطات الإسرائيلية 150 رهينة محتجزين لدى حماس، فيما لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين وتجري عمليات التعرف على جثث.

الى ذلك أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» في بيان مقتضب امس «استشهاد 1417 مواطنا وإصابة 6268 مواطنا آخر بجروح مختلفة» في حين وصل عدد النازحين من منازلهم، إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، وباتت مستشفيات القطاع في حالة إشغال تام.

وتحدثت وسائل إعلام ومقاطع فيديو عن مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غربي غزة صباح امس خلفت 10 شهداء وعشرات الجرحى وذلك بقصفها أحد المنازل في حين أظهرت صور عشرات الجثامين في باحة مستشفى الشفاء بغزة. ويثير حشد القوات على الحدود مخاوف من هجوم بري على القطاع الذي انسحبت منه إسرائيل في 2005 وتديره «حماس» منذ 2007. وينذر ذلك بمعارك مروعة في مدينة شديدة الاكتظاظ بالسكان وفي الأنفاق وبوجود رهائن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في تصريح صحافي «المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي»، وأضاف أن «استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة».

وفي منشور على منصة «إكس» كشفت الأمم المتحدة أن القصف الإسرائيلي ألحق حتى الآن أضراراً بـ7 منشآت للمياه والصرف الصحي في غزة. وأشارت إلى تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، وتعرض نحو 560 وحدة أخرى لأضرار جسيمة، مؤكدةً أنها «أصبحت غير صالحة للسكن».

