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رام الله- الوكالات: كشف نادي الأسير الفلسطيني امس أن السلطات الإسرائيلية قطعت الماء والكهرباء عن 5252 معتقلا فلسطينيا في سجونها فيما لم يصدر أي تعقيب إسرائيلي حول ذلك. وذكر النادي في بيان له «أكثر من 5250 أسيرا، من بينهم 39 أسيرة، وأكثر من 170 طفلا، يواجهون كارثة حقيقية».

وتابع النادي أنه إلى جانب قطع الماء والكهرباء منذ يوم الأربعاء تواصل «إغلاق الكانتينا (المقصف) وسحب المواد الغذائية وأدوت الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام» وأوضح «أن الكارثة في تصاعد مع ارتفاع حملات الاعتقال في الضفة والتي طالت منذ السابع من أكتوبر أكثر من 200 معتقل».

وقال النادي في بيانه: إن الارتفاع في عمليات الاعتقال «سيؤدي تلقائيا إلى حالة اكتظاظ كبيرة في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون التي تستقبل المعتقلين الموقوفين». وطالب نادي الأسير «اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأخذ دورها الحقيقي واللازم في هذه الظروف، والعمل بأقصى الجهود لطمأنه عائلات الأسرى والمعتقلين».

من جهة ثانية، أصدر وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه أربيل، توجيهًا إلى نظام الرعاية الصحية العام في إسرائيل يرفض فيه علاج مقاتلي «حماس» الذين تم أسرهم يوم الأربعاء. وقال أربيل، حسبما نقلت عنه صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية «يجب تسليم التعامل مع هذه المسألة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي أو الشاباك، وبالطبع، وزارة الصحة جاهزة ومستعدة لمساعدة هذه الهيئات كما هو مطلوب».كما دعا أربيل أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتنياهو، إلى إصدار توجيهات في هذا الصدد إلى جميع الهيئات ذات الصلة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وأعلن مركز سوراسكي الطبي (إيخيلوف) أن أحد مقاتلي «حماس» تم نقله إلى المستشفى ولم يتم قبوله في غرفة الطوارئ وتم إرساله بدلًا من ذلك إلى عيادة خدمة السجون في رملة لتلقي العلاج.

