عربيات ودوليات

الأمم المتحدة- الوكالات: قتل 11 موظفا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة منذ السبت، على ما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، موضحا أن 30 تلميذا في مدارس تديرها هذه الوكالة قتلوا أيضا وأصيب ثمانية آخرون وثلاثة أساتذة.

وقالت جنيفر أوستن، وهي مسؤولة في الوكالة في بيان إن الموظفين الذين قتلوا هم «خمسة أساتذة من مدارس الأونروا وطبيب نسائي ومهندس ومستشار نفسي وثلاثة أعضاء من فرق دعم» في غزة. وأضافت أن «البعض قتلوا في منازلهم عندما كانوا مع عائلاتهم».

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لأن «هناك زملاء دفعوا الثمن الأكبر»، ودعا إلى «حماية المدنيين». وأشار إلى أن حوالى 220200 فلسطيني لجأوا إلى 92 منشأة تابعة لـ«أونروا» في قطاع غزة. وأضاف «أدعو جميع الأطراف، وكل من له تأثير عليها، إلى تجنب أي تصعيد إضافي».

ودعا غوتيريش الذي أعرب عن «استيائه الشديد» الاثنين من إعلان إسرائيل فرض حصار على غزة، إلى «وصول المساعدات الانسانية بسرعة ومن دون عوائق».

