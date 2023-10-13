عربيات ودوليات

غزة- الوكالات: حذر فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط، امس من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «سيخرج عن السيطرة بسرعة». وقال فابريزيو كاربوني إن «المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة، وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين». وأضاف أنه «مع انقطاع الكهرباء في غزة، تفقد المستشفيات الطاقة، مما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحضانات والمرضى المسنين الذين على أجهزة التنفس للخطر. يتوقف غسيل الكلى، ولا يمكن إجراء مسح بالأشعة السينية. وبدون كهرباء، تواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح».

وتوقفت محطة الطاقة الكهربائية الوحيدة عن العمل، وبدأ الوقود الضروري لتشغيل مولدات الطوارئ ينفد من المستشفيات.

وتكدست جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي أمام مستشفى الشفاء بالقطاع وذلك بسبب امتلاء ثلاجات الموتى وعدم وجود أماكن لهذا العدد المتزايد من الجثث. وحسب قناة «الجزيرة» فإن هذا المشهد غير مسبوق، ولم تصل إليه الأوضاع في الحروب السابقة على غزة، إذ لا تجد جثث الشهداء أماكن في الثلاجات، مما اضطر أسر الشهداء والأطقم الطبية إلى رص الجثامين أمام المستشفى بعد تعبئتها في أكياس من دون القيام باللازم لتجهيزها.

وجاءت هذه الجثامين من مناطق مختلفة في القطاع تم استهداف منازل المدنيين فيها ومنها جثامين 17 شهيدا من عائلة واحدة و8 من عائلة أخرى، وكان آخر تلك الاستهدافات في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وقام عدد من الأهالي بصلاة الجنازة على شهدائهم أمام المستشفى، في ظل استهداف المساجد والخوف من تكرار ذلك حال تم نقل الجثامين إليها للصلاة عليها، ومن المنتظر أن يقوم الأهالي بدفن تلك الجثامين في مقابر جماعية، فلم يعد هناك ما يكفي من المقابر.

كذلك أظهرت لقطات بثتها القناة نقل جثامين شهداء أسرة واحدة في إحدى سيارات الشحن، حيث يظهر أحد أفراد تلك العائلة وهو يحمل جثمان ابنته التي قضت في قصف منزل بمنطقة الزيتون، إضافة إلى زوجته التي كانت حاملا و2 آخرين من أبنائه، ووالدَيّه، وشقيقه وزوجة شقيقه وأطفالهما الأربعة.

